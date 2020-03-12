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Здравоохранение Общество

В Самаре объединят две стоматологических поликлиники

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарскую городскую стоматологическую поликлинику № 1 и детскую стоматологическую поликлинику № 4 ждет реорганизация через объединение в одно учреждение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

После завершения процесса объединения учреждение здравоохранения получит название "Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1". Основные цели его деятельности останутся прежними. Поликлиника будет находится в ведомстве региональных минздрава и минимущества. Весь персонал детской больницы перейдет во вновь образованное учреждение, за исключением 10 штатных единиц административно-управленческого и прочего персонала с дублирующими функциями, не включая медработников.

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