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ВЦИОМ: 69% россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 марта, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.

По данным ВЦИОМ, 87% россиян информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, и доля их растет — за 5 дней с 6 марта выросла на 3 п. п. 

Уже каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату проведения опроса — 22 апреля 2020 года. В опросе от 3 марта точную дату могли назвать только 37% информированных россиян.

Принятие во втором чтении поправок к Конституции стало резонансным событием — 75% россиян слышали о том, что 10 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.

О предложении Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков осведомлены 73% россиян.

Планируют принять участие в голосовании 69% россиян, при этом 45% выражают крайнюю степень уверенности в этом. С 6 марта количество декларирующих участие в голосовании увеличилось на 3 п. п. Также каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%).

64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию РФ. С 6 марта эта доля россиян увеличилась на 22 п. п.

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