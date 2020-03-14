В театре оперы и балета состоялся концерт-встреча "Наследники Победы"

В пятницу, 13 марта, на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялся концерт двух старейших школ искусств России, носящих имя великого русского композитора Михаила Глинки — Детской музыкальной школы № 3 г. Самары и Санкт-Петербургской детской школы искусств.

Цель творческой встречи, которая входит в творческо-патриотический проект "Наследники Победы", — показать силой музыкального искусства духовную связь поколений городов Самары (Куйбышева) и Санкт-Петербурга (Ленинграда).

От имени главы региона Дмитрия Азарова гостей и участников концерта приветствовал министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

"Этот уникальный проект объединил не только коллективы двух старейших школ искусств России, он стал связующим мостом, который силой музыкального искусства воссоздаёт нашу общую историю, историю города-героя Ленинграда и города Куйбышева, запасной столицы Советского Союза, укрепляет духовную связь и преемственность поколений. Гордимся, что именно в нашем городе было закончено и впервые исполнено выдающееся музыкальное произведение — Седьмая "Ленинградская" симфония композитора Дмитрия Шостаковича. Преклоняемся перед подвигом защитников и жителей блокадного города, на долю которых выпали тяжелейшие испытания", — сказал министр.

На творческую встречу в Самару впервые приехал симфонический оркестр учащихся "Резонанс" Санкт-Петербургской детской школы искусств им. М. И. Глинки в количестве 25 человек.

Детская музыкальная школа № 3 им. М. И. Глинки показала лучшие творческие коллективы учащихся и преподавателей. В концерте прозвучали стихи и музыкальные произведения о войне, а также произведения русских, зарубежных и современных композиторов в исполнении учащихся и преподавателей.