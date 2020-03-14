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Пожары Происшествия

При тушении квартиры в Самаре пожарные спасли мужчину

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 марта, в 16:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме № 198 по ул. Ставропольская, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние веди в квартире на площади 15 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 23 человека, которыми использовалось восемь единиц техники.
Как сообщали очевидцы в соцсетях, пожар был в квартире третьего этажа. Пожарными использовались автолестницы.
По данным регионального управления МЧС, во время тушения был спасен 30-летний мужчина, из здания было эвакуировано 15 человек.
Пожар удалось ликвидировать в 16:28. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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