При тушении квартиры в Самаре пожарные спасли мужчину

В пятницу, 13 марта, в 16:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме № 198 по ул. Ставропольская, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние веди в квартире на площади 15 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 23 человека, которыми использовалось восемь единиц техники.

Как сообщали очевидцы в соцсетях, пожар был в квартире третьего этажа. Пожарными использовались автолестницы.

По данным регионального управления МЧС, во время тушения был спасен 30-летний мужчина, из здания было эвакуировано 15 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 16:28. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.