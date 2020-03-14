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Преступления Происшествия

В Жигулевске задержали водителя, купившего права на московском вокзале

ЖИГУЛЕВСК. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Несколько дней назад на трассе М-5 "Урал" сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску для проверки документов остановили автомобиль "ВАЗ-21053", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

68-летний водитель, житель Московской области, предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников полиции сомнение в его подлинности.

Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования было установлено, что права поддельные.

Подозреваемый пояснил, что по состоянию здоровья не смог пройти медицинскую комиссию на получение водительских прав и поэтому купил их на одном из вокзалов Москвы.

В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело.  Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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