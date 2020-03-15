Российские тесты на коронавирус дают результат за 2-4 часа

Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум за 4 часа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как сообщает INTERFAX.RU, специалистами Роспотребнадзора разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования (так называемой полимеразной цепной реакции, ПЦР).

Он обладает высокой чувствительностью — с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.

Ранее в субботу Роспотребнадзор сообщил, что по состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус. Тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.

В субботу, 14 марта, стало известно, что в России за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения COVID-19. Все заболевшие за последние две недели посещали Францию, Италию, Германию, Австрию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Таким образом, на данный момент число заболевших в России составляет 59 человек.