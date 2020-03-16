В Жигулевске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля

В конце февраля текущего года в полицию Жигулевска обратилась местная жительница, которая рассказала, что от дома, расположенного по ул. Молодогвардейской был похищен принадлежавший ей автомобиль ВАЗ-11193. Заявительница пояснила, что на ночь припарковала транспортное средство перед домом, а утром не обнаружила его на месте.

Полицейские обнаружили похищенный автомобиль с повреждениями от возгорания на территории одного из садовых товариществ города. Оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого в угоне и задержали его.

По версии полицейских, к хищению автомобиля причастен 21-летний житель того же микрорайона, где и был похищен автомобиль. По данным оперативников, подозреваемый работает автомехаником и неоднократно занимался ремонтом автомобиля потерпевшей. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал полицейским, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, он прогуливался по улицам микрорайона, увидев знакомое транспортное средство, решил покататься, а позже попытался поджечь машину.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция данной статьи предусматривает наказание, в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сотрудники органов внутренних дел вернули похищенный автомобиль законной владелице.