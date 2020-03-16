В ГУП "Велес" сменился директор

11 марта к работе в должности директора ГУП "Велес" приступил Юрий Григоревский, пишет "Самарское обозрение". Он сменил на этом посту Николая Анкуду, возглавлявшего предприятие с момента создания в 2010 году.
Николай Анкуда назвал свой уход из "Велеса" "исключительно своим личным решением".
Юрий Григоревский с 2013 г. по 2018 г. руководил в региональном минсельхозе департаментом производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
ГУП "Самарский центр развития животноводства "Велес" специализируется на поставках животноводческим хозяйства региона крупного и мелкого рогатого скота. Уставной капитал предприятия составляет 620 млн рублей.