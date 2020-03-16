16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ГУП "Велес" сменился директор Три свиноводческих хозяйства Самарской области запросили бюджетную поддержку В Клявлинском районе реализуются одиннадцать национальных проектов Молочная ферма в Карабикулово развивается во многом не благодаря, а вопреки обстоятельствам Главе КФХ Владимиру Чупахину развивать хозяйство помогают гранты

Животноводство АПК и пищепром

В ГУП "Велес" сменился директор

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

11 марта к работе в должности директора ГУП "Велес" приступил Юрий Григоревский, пишет "Самарское обозрение". Он сменил на этом посту Николая Анкуду, возглавлявшего предприятие с момента создания в 2010 году.

Николай Анкуда назвал свой уход из "Велеса" "исключительно своим личным решением".

Юрий Григоревский с 2013 г. по 2018 г. руководил в региональном минсельхозе департаментом производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

ГУП "Самарский центр развития животноводства "Велес" специализируется на поставках животноводческим хозяйства региона крупного и мелкого рогатого скота. Уставной капитал предприятия составляет 620 млн рублей. 

Гид потребителя

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5