В ГУП "Велес" сменился директор

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11 марта к работе в должности директора ГУП "Велес" приступил Юрий Григоревский, пишет "Самарское обозрение". Он сменил на этом посту Николая Анкуду, возглавлявшего предприятие с момента создания в 2010 году.