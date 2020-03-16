Хор Сретенского монастыря выступил в Самаре с новой программой к 75-летию Победы

В ДК "Металлург" 10 марта хор Сретенского монастыря представил новый музыкально-драматический спектакль "Подвиг во имя любви", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Самара стала восьмым городом в графике концертного тура, который пройдет в 24 городах присутствия компании "Роснефть". Постановка "Подвиг во имя любви" — шестой совместный проект "Роснефти" и Хора Сретенского монастыря. Вместе с хором в туре принимают участие народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло, артист театра и кино Оскар Кучера, солист Новой оперы Хачатур Бадалян. Со знаменитыми артистами на сцену выйдут участники популярных телевизионных проектов — финалистка шоу "Голос. Дети — 5" Анастасия Гладилина, певец Александр Долинский, брейк-данс команда OBC Grew, танцовщица Екатерина Леонова. Тур начался 28 января в Архангельске и закончится 25 июня во Владивостоке.

Хор Сретенского монастыря при поддержке компании "Роснефть" с масштабным мультимедийным шоу приезжает в Самару не впервые. В прошлом году в ДК на площади имени С. М. Кирова их концертная программа была посвящена шедеврам мировой классики. В репертуаре хора также концертные постановки "Несвятые святые", "Романовы", "Россия: время, вперёд!". В этом году хор представил очень серьезную и эмоциональную постановку "Подвиг во имя любви". Режиссером выступил Федор Степанов.

"75-летие Победы — очень важная дата не только потому, что отмечается юбилей, а потому, что, к сожалению, поколение победителей уже уходит, — рассказал художественный руководитель хора Сретенского монастыря и автор идеи концерта Никон Жила. — Нам важно сохранять память об их подвигах, о том, как люди отдавали жизнь за свое Отечество, за своих близких, за свою семью. Это пример преданности своей Родине и того, как через все страдания они смогли пронести любовь, выстоять и добыть победу".

"Подвиг во имя любви" — сложная концертная программа, в которой задействована видеографика, мультимедийные экраны с авторскими видеоинсталляциями, новейшие технические средства.

"Постановка такого масштаба была бы невозможна без поддержки компании "Роснефть". Потому что "Подвиг во имя любви" — это результат большого труда и музыкантов, и инженеров. Это совершенно новые аранжировки, которые мы сделали, новые инженерные системы, видеоряд, логистика, новые артисты", — рассказал Никон Жила.

Он также отметил, что музыканты хотели сделать более современную подачу любимых всеми песен: "Мы постарались заново переосмыслить музыкальную структуру нашего спектакля, сделать ее более интересной для современного молодого человека".

Участник проекта актер Оскар Кучера рассказал, что во всех городах "Подвиг во имя любви" публика принимает очень хорошо: "Этот проект необходим, и он прекрасен — это напоминание о том, что было, рассказ о том, что мы должны помнить." Специально для концерта Оскар сочинил стихотворение. "Я думаю, что война для каждого из нас абсолютно личная тема, и дело каждого помнить о том, что было", — сказал артист.

О том, как сложно исполнять такой серьезный репертуар, рассказал певец Василий Герелло: "Эти песни — большая ответственность. Петь формально их нельзя, нужно это делать от всего сердца, по-настоящему". В программу постановки "Подвиг во имя любви" вошли не только песни военных лет, но и декламация стихов под музыку виолончели, танцевальные номера, выступление барабанщиков Vasiliev groove.

В Самаре концерт приняли очень эмоционально. Зрители плакали, слушая любимые песни и громко подпевали "Катюше" вместе с хором.