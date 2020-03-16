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Образование Общество

Самарские вузы переходят на дистанционное обучение

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вузы Самарской области исполняя рекомендации федерального Минобрнауки переходят на дистанционное обучение.

Напомним, ведомство издало приказ об организации образовательной деятельности в вузах "в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции", в соответствии с которых они должны перевести обучение в дистанционный режим с использование электронных технологий.

В пресс-службе Самарского государственного технического университета сообщили, что переходят на дистанционное обучение со среды, 18 марта.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев сегодня подписал распоряжение о необходимости исполнения приказа федерального министерства высшего образования и науки.

В Самарском государственном медицинском университете сообщили, что приказа ректора о переводе на дистанционное обучение пока не подписано.

В Самарском государственном социально-педагогическом университете не удалось получить комментарий.

Напомним, с 17 марта на дистанционное обучение переведены школы и учреждения дополнительного образования "в целях противодействия распространению гриппа и других вирусных инфекций".

В настоящее время в Тольятти два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус COVID-2019.

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