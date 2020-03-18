В Тольятти запретили мероприятия с количеством участников более 50

В Тольятти создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса и введены ограничительные меры, сообщает пресс-служба мэрии города. Соответствующие постановления 17 марта подписал глава Автограда Сергей Анташев.

В состав оперативного штаба вошли представители всех структур администрации, территориального отдела Роспотребнадзора, учреждений здравоохранения, силовых структур и крупнейших предприятий города.

В период с 17 марта по 11 апреля в Тольятти будут действовать следующие ограничительные мероприятия:

муниципальным учреждениям запрещается проведение спортивных, культурных, просветительских, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;

муниципальным спортивным поручено временно приостановить проведение учебно-тренировочных занятий;

иным организаторам рекомендовано не проводить на территории города массовые мероприятия с численностью участников более 50 человек.

Напомним, 16 марта постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек.