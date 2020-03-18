Самарский цирк перенес представления из-за коронавируса

Мартовские гастроли "Королевского цирка Гии Эрадзе" в Самарском государственном цирке перенесены. Об этом сообщают организаторы на странице самарского цирка в соцсети.

Представления, которые должны были пройти 21, 22 и 28 и 29 марта, отменены. Они возобновятся, как только позволит ситуация.

"Приобретенные билеты можно вернуть по установленным правилам или позднее обменять на другую дату, когда она будет известна. Точные даты представлений будут объявлены чуть позже. Это, предположительно, начало июня. Всю информацию можно уточнить по контактным телефонам цирка. Для возврата билетов, приобретенных в кассах партнеров, необходимо обратиться по указанным на билетах адресам и телефонам", - уточняют организаторы гастролей.