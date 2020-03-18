В регионе заработали три новых номера "горячей линии" по коронавирусу

В среду, 18 марта, в Самарской области заработали три новых номера телефона "горячей линии" по коронавирусу. Это городские номера телефонов в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске, по которым могут обратиться граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
В рабочие дни нужно обращаться по телефонам:
- Тольятти - 8 (8482) 98-88-87;
- Сызрань - 8 (8464) 90-00-01;
- Новокуйбышевск - 8 (8463) 59-59-58.
В Самаре и для жителей всей Самарской области действует многоканальный телефон "горячей линии" 8 (846) 307-77-78, 8 (846) 307-77-77.
Дежурный номер в выходные дни: 8 (846) 225-70-82.
Специалисты примут данные о месте и датах пребывания за границей, запишут контактную информацию обратившегося, ответят на вопросы.
Кроме того, оперативная и официальная информация публикуется на сайте http://стопкоронавирус.рф/, а также официальном сайте Минздрава России: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19, Роспотребнадзора: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php и минздрава Самарской области: http://minzdrav.samregion.ru/Koronavirus_COVID19/.