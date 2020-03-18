В регионе заработали три новых номера "горячей линии" по коронавирусу

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В среду, 18 марта, в Самарской области заработали три новых номера телефона "горячей линии" по коронавирусу. Это городские номера телефонов в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске, по которым могут обратиться граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.