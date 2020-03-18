В Самарской области выросло число телефонов "горячей линии" по коронавирусу

В среду, 18 марта, в Самарской области заработали три новых номера телефона "горячей линии" по коронавирусу - в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

По этим номерам могут обратиться граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

В рабочие дни нужно обращаться по телефонам:

• г. Тольятти - 8 (8482) 98-88-87,

• г. Сызрань - 8 (8464) 90-00-01,

• г. Новокуйбышевск - 8 (8463) 59-59-58.

Для жителей всей Самарской области действует многоканальный телефон "горячей линии": 8 (846) 307-77-78, 8 (846) 307-77-77.

Дежурный номер в выходные дни: 8 (846) 225-70-82.

Специалисты примут данные о месте и датах пребывания за границей, запишут контактную информацию обратившегося, ответят на вопросы.

Кроме того, оперативная и официальная информация публикуется на сайте http://стопкоронавирус.рф/, а также официальном сайте Минздрава России, Роспотребнадзора и минздрава Самарской области.