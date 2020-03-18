Областная библиотека покажет в онлайн-трансляции лекцию "Симметрия - основа красоты или законов Вселенной?"

В четверг, 19 марта, в 19:00 СОУНБ в онлайн-трансляции покажет лекцию Антона Карпишкова "Симметрия - основа красоты или законов Вселенной?" (12+) в рамках проекта "Умный четверг".

Трансляция будет доступна на всех виртуальных площадках СОУНБ: в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook и на YouTube.

Антон Карпишков - кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований, спикер и организатор лектория "15×4".

Лектор расскажет, как из законов симметрии проистекает существование света и как чувство красоты привело физиков к объяснению природы фундаментальных взаимодействий. Кроме того, Антон Карпишков ответит на вопрос: каким образом нарушение симметрии приводит к необходимости существования массы? А также объяснит, как это связано с Большим адронным коллайдером.

На вопросы зрителей Антон Карпишков ответит в комментариях под видео.