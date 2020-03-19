В Самаре на ул. 22-ого Партсъезда сошел с рельсов трамвай

В четверг, 19 марта, около 10:00 на ул. 22-го Партсъезда сошел с рельсов трамвай 19-го маршрута, ехавший в направлении ул. Ставропольской, об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали транспортники.

По предварительным данным, нештатная ситуация с трамваем произошла из-за постороннего предмета на рельсах. Данных о пострадавших нет.

Как уточнили транспортники, в 10:55 последствия происшествия были устранены и движение трамваев в указанном районе восстановилось.

Напомним, что за последний месяц в Самаре это уже второй случай схода трамвая с рельсов. 27 февраля у ТЦ "Апельсин" трамвай перевернулся на припаркованные автомобили.