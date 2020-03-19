В Самаре сотрудница БТИ стала фигуранткой уголовного дела о взятке

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы Бюро технической инвентаризации. Ее подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в феврале 2020 г. женщина получила 65 тыс. руб. за изготовление документов на объекты недвижимости для последующего узаконивания перепланировки.
Расследование уголовного дела продолжается.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.