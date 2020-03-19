В Самаре сотрудница БТИ стала фигуранткой уголовного дела о взятке

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы Бюро технической инвентаризации. Ее подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.