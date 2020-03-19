16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дело самарского нейрохирурга, подозреваемого во взяточничестве, отправили в суд В Тольятти задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении жительницы Перми Причиной гибели двух мужчин на 6-й просеке мог стать любовный треугольник Подросток-рецидивист угнал автомобиль в Кинеле В Самаре в суд направлено уголовное дело "закладчика"

Преступления Происшествия

В Самаре сотрудница БТИ стала фигуранткой уголовного дела о взятке

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 492
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы Бюро технической инвентаризации. Ее подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2020 г. женщина получила 65 тыс. руб. за изготовление документов на объекты недвижимости для последующего узаконивания перепланировки.

Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5