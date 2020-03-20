При тушении пожара в частном доме в Самаре обнаружено тело мужчины

В четверг, 19 марта, в 7:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Обсерваторной, 12, в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 25 человек, которые в 8:43 ликвидировали пожар.

В чрезвычайной службе уточняют, что при тушении было обнаружено тело 70-летнего мужчины.

Причина гибели человека устанавливается. Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.