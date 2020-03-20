При пожаре в гаражах в Новокуйбышевске пострадала женщина

В четверг, 19 марта, в 15:03 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в гаражах на ул. Речная в РЖС "Гранный" в Новокуйбышевке, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 50 кв. м. В тушении участвовали 10 человек, в том числе ДПК "Гранный". Пожар им удалось ликвидировать в 15:25.

В чрезвычайной службе сообщают, что при пожаре пострадала 67-летння женщина. Еще огонь повредил два автомобиля: Lada Kalina и Renault Logan.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.