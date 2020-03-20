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Музыка Культура

"Рок над Волгой" пока не отменяют

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Концертное агентство NCA-live - организатор фестиваля "Рок над Волгой" - сообщило, что по состоянию на 20 марта решений об отмене мероприятия пока не принималось.

Генеральный директор агентства "NCA-live!" Ева Самсонова в беседе с Волга Ньюс сообщила, что пока люди покупают билеты на фестиваль "Рок над Волгой". "Мы вообще оптимисты. Музыка и хорошее настроение - это очень важно. Даже в войну проходили концерты. Музыка спасала людей. Так что мы надеемся, что к лету распрощаемся с вирусами", - сказала Ева Самсонова, добавив, что сейчас, отменяя концерты в Москве и Санкт-Петербурге, агентство получает от людей слова поддержки, что также очень ценно и важно.

Напомним, фестиваль "Рок над Волгой" планируется провести 27 июня на стадионе "Самара Арена".

Свое участие в девятичасовом марафоне подтвердили отечественные хитмейкеры группы "Би-2", "Мумий Тролль", "Сплин", "Земфира", а также американская рок-группа Papa Roach.

Между тем в регионе, как и в целом по стране, из-за распространения коронавируса отменены массовые мероприятия

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