"Рок над Волгой" пока не отменяют

Концертное агентство NCA-live - организатор фестиваля "Рок над Волгой" - сообщило, что по состоянию на 20 марта решений об отмене мероприятия пока не принималось.

Генеральный директор агентства "NCA-live!" Ева Самсонова в беседе с Волга Ньюс сообщила, что пока люди покупают билеты на фестиваль "Рок над Волгой". "Мы вообще оптимисты. Музыка и хорошее настроение - это очень важно. Даже в войну проходили концерты. Музыка спасала людей. Так что мы надеемся, что к лету распрощаемся с вирусами", - сказала Ева Самсонова, добавив, что сейчас, отменяя концерты в Москве и Санкт-Петербурге, агентство получает от людей слова поддержки, что также очень ценно и важно.

Напомним, фестиваль "Рок над Волгой" планируется провести 27 июня на стадионе "Самара Арена".

Свое участие в девятичасовом марафоне подтвердили отечественные хитмейкеры группы "Би-2", "Мумий Тролль", "Сплин", "Земфира", а также американская рок-группа Papa Roach.

Между тем в регионе, как и в целом по стране, из-за распространения коронавируса отменены массовые мероприятия