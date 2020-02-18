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Музыка Культура

На "Роке над Волгой" выступит "Сплин"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участником масштабного девятичасового марафона "Рок над Волгой" станет легендарная российская рок-группа из Санкт-Петербурга "Сплин", сообщают организаторы фестиваля.

Александр Васильев обещает специальный фестивальный сет, состоящий из хитов и новых песен.

Напомним, список участников "Рока над Волгой" постоянно пополняется, уже известно, что на фестивале выступят Илья Лагутенко с группой "Мумий Тролль", группа "Би-2", американские звезды ню-метал Papa Roach, а также музыкант и автор песен Земфира.

"Мы изменили место проведения фестиваля, но не формат: мы сохраняем все лучшее за семилетнюю историю фестиваля "Рок над Волгой", - говорит директор Фестиваля Ева Самсонова, - Среди традиций, полюбившихся зрителям, - детские и спортивные площадки, игра ветеранов "Крыльев Советов" и сборной "Рок над Волгой", а также доступность фестиваля для всех групп граждан c ограниченными возможностями".

Для гостей, планирующих посетить фестиваль с детьми, будут организованы детские площадки, где будут работать аниматоры, батуты и различные игровые площадки. Детская зона на фестивале будет организована при поддержке министерства образования и науки Самарской области.

"По традиции, особое внимание мы уделяем лицам с ограниченными возможностями. - говорит Ева Самсонова. - "Рок над Волгой" был одним из флагманов в работе с инклюзией на масштабных опен-эйрах. С первого года существования фестиваля мы строили отдельную площадку-подиум для людей с ограниченными возможностями. И все, кто знает о фестивале, знают наше особое отношение к таким людям".

Оргкомитет фестиваля выделяет 300 бесплатных мест для людей с ограниченными возможностями и их сопровождающих. В социальных сетях фестиваля в скором времени появятся контакты министерства социальной политики Самарской области для обращения граждан с ограниченными возможностями для получения пригласительного билета.

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