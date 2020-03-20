В ДТП с автомобилем "скорой" пострадала лежачая пациентка

В Самаре 50-летняя женщина пострадала в машине "скорой помощи", попавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, в 9:30, 18 марта на пересечении улиц Авроры и Партизанской столкнулся УАЗ "скорой помощи" и "Нива".

По предварительным данным полиции, 54-летний водитель УАЗа двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся ВАЗ-2131 под управлением 67-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получила 50-летняя пассажирка медицинской машины. Ее доставили в больницу.

По факту ДТП ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.