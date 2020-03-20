16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Солнечной столкнулись Subaru, Volkswagen и Hyundai В Самаре на ул. 22-ого Партсъезда сошел с рельсов трамвай На Заводском шоссе в Самаре два человека пострадали в ДТП В Самаре столкнулись "Нива" и машина "скорой" Два водителя пострадали при столкновении трех машин в Тольятти

ДТП Происшествия

В ДТП с автомобилем "скорой" пострадала лежачая пациентка

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 127
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 50-летняя женщина пострадала в машине "скорой помощи", попавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, в 9:30, 18 марта на пересечении улиц Авроры и Партизанской столкнулся УАЗ "скорой помощи" и "Нива".

По предварительным данным полиции, 54-летний водитель УАЗа двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся ВАЗ-2131 под управлением 67-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получила 50-летняя пассажирка медицинской машины. Ее доставили в больницу.

По факту ДТП ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5