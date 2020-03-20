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Появилась информация об отмене и переносе концертов Uriah Heep, "Сурганова и оркестр" и других СОУНБ проведет онлайн-презентацию нового романа Максима Замшева "Концертмейстер" "Рок над Волгой" пока не отменяют Галерея "Виктория" будет вести трансляцию с открытия выставки Новые даты концертов филармонии, перенесенных из-за карантина

Культура

Появилась информация об отмене и переносе концертов Uriah Heep, "Сурганова и оркестр" и других

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Отменяются концерт группы "Любэ" (23 марта, театр оперы и балета), спектакль "Это беспощадное искусство" (31 марта, филармония), выступление Венгерского национального балета (13 апреля, филармония), шоу Гии Эрадзе "Королевский Цирк" (с 14 марта по 19 апреля, цирк). Отменены Танцевальный марафон (21 марта, ТЦ "Европа") и дискотека "Союз" (09 апреля, цирк).

Концерт Ghostemane (18+) перенесли на 24 ноября, EMIN (6+) - на 5 октября, Jony, Elman, Andro (12+) на 1 ноября. Новая дата выступления Ирины Хакамады (16+) в Самаре - 16 июня. Концерт группы "Сурганова и Оркестр" (12+) перенесли на 18 июня, Гузели Уразовой и Ильдара Хакимова (6+) - на 19 апреля, Илсеи Бадретдиновой (12+) - на 27 мая, Биртман (18+) - на 25 сентября. Шоу Radio Queen "Богемская Рапсодия" (12+) переносится на 21 октября, спектакль "Хочу купить вашего мужа" (12+) - на 5 мая в ДК "Октябрь" и 7 мая в ДК "Заря", спектакль "Случайное счастье" (12+) - на 28 апреля. Концерт Кубанского казачьего хора (6+) пройдет в ОДО 1 ноября, концерт Сергея Волчкова (6+) - 30 сентября, концерт Starset (12+) перенесен на неопределенный срок, как и выступление Uriah Heep (12+). Концерт Тима Белорусских (6+) перенесен на осень, концерт Волжского народного хора "Победоносная весна" (6+) пройдет с 12 апреля по 27 апреля.

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