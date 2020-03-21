Тела трех человек найдены при тушении пожара в Самаре

В ночь на субботу, 21 марта, произошел пожар в частном доме на ул. Енисейская, 18 "а" в Кировском районе Самары, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 0:13. Пожару, площадь которого составила 80 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 49 человек, с использованием 16 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 1:24.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на месте пожара были обнаружены тела трех человек: двух женщин 66 и 39 лет и 42-летнего мужчины. Обстоятельства гибели сейчас устанавливаются.