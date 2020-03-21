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Общество

Блогер Варламов: "Самара поражена страшным кронавирусом!"

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 360
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Известный российский блогер Илья Варламов высмеял кронирование деревьев в Самаре.

Фото: https://vk.com/varlamov

Блогер разместил фотографию у себя на странице и подписал: "Самара поражена страшным кронавирусом!".

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