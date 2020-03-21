Блогер Варламов: "Самара поражена страшным кронавирусом!"

Известный российский блогер Илья Варламов высмеял кронирование деревьев в Самаре.
Блогер разместил фотографию у себя на странице и подписал: "Самара поражена страшным кронавирусом!".
Известный российский блогер Илья Варламов высмеял кронирование деревьев в Самаре.
Блогер разместил фотографию у себя на странице и подписал: "Самара поражена страшным кронавирусом!".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.