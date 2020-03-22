В Приволжье по "горячим следам" задержали двух воров

Сотрудникам полиции удалось в течение нескольких часов задержать двух злоумышленников, подозреваемых в ограблении дома на ул. Космонавтов в с. Приволжье, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что неизвестные лица в отсутствие хозяев проникли в дом, взломав навесной замок на двери, и похитили два сотовых телефона и бензопилу. Ущерб потерпевшему составил свыше 10 тыс. рублей.

Сотрудниками следственно-оперативной группы во время осмотра места происшествия изъяты ряд следов, документы на похищенное имущество. Проведен подворовый обход близлежащих домов, установлены и опрошены очевидцы. Через несколько часов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили возможную причастность к данному происшествию знакомых потерпевшего. Правоохранители проследовали по адресу проживания подозреваемых и задержали их. Там же обнаружили и изъяли похищенное.

Подозреваемые были доставлены в территориальный отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства. Задержанными оказались ранее судимый 29-летний местный житель и неоднократно судимая женщина 33 лет. Оба безработные. В ходе опроса злоумышленники в содеянном сознались и рассказали, что хотели продать похищенное, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.

В настоящее время в отношении задержанных следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". По ходатайству следствия женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.