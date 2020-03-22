16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Смышляевке ликвидировали наркопритон В Приволжье по "горячим следам" задержали двух воров В Ставропольском районе задержаны трое иностранцев с героином Автоматы и пулеметы: в Новокуйбышевске в автомобиле обнаружен арсенал оружия В Приволжье безработный вломился в квартиру и похитил кошелек с деньгами

Преступления Происшествия

В Приволжье по "горячим следам" задержали двух воров

ПРИВОЛЖЬЕ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудникам полиции удалось в течение нескольких часов задержать двух злоумышленников, подозреваемых в ограблении дома на ул. Космонавтов в с. Приволжье, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из материалов уголовного дела следует, что неизвестные лица в отсутствие хозяев проникли в дом, взломав навесной замок на двери, и похитили два сотовых телефона и бензопилу. Ущерб потерпевшему составил свыше 10 тыс. рублей.

Сотрудниками следственно-оперативной группы во время осмотра места происшествия изъяты ряд следов, документы на похищенное имущество. Проведен подворовый обход близлежащих домов, установлены и опрошены очевидцы. Через несколько часов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили возможную причастность к данному происшествию знакомых потерпевшего. Правоохранители проследовали по адресу проживания подозреваемых и задержали их. Там же обнаружили и изъяли похищенное.

Подозреваемые были доставлены в территориальный отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства. Задержанными оказались ранее судимый 29-летний местный житель и неоднократно судимая женщина 33 лет. Оба безработные. В ходе опроса злоумышленники в содеянном сознались и рассказали, что хотели продать похищенное, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.

В настоящее время в отношении задержанных следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". По ходатайству следствия женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5