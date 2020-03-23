За право развивать территорию у "Самара Арены" поборются 76 компаний из 15 стран

Завершен прием заявок на участие в Открытом международном конкурсе на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", сообщают организаторы. Для участия в конкурсе было подано 27 заявок из 15 стран.

Для того чтобы подать заявку, участникам необходимо было предоставить релевантное портфолио своих проектов и эссе, описывающее их видение развития конкурсной территории. Свои заявки в Организационный комитет конкурса направили 27 участников. В их составе 76 компаний: семь будут участвовать индивидуально, 69 — в составе 20 мультинациональных консорциумов.

Большинство подавших заявку — российские участники. Среди зарубежных стран лидером по количеству компаний стала Великобритания — восемь компаний примут участие в конкурсе. За ней следуют Германия, Италия и Нидерланды. Также участниками станут компании из Беларуси, Испании, Кыргызстана, Латвии, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Японии.

На первом заседании жюри конкурса под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова будут выбраны три финалиста, которые продолжат борьбу во втором этапе конкурса и предложат свое видение мастер-плана территории общей площадью 360 га, прилегающей к стадиону "Самара Арена".

Напомним, общий призовой фонд конкурса - 14,4 млн рублей. Все вышедшие в финал команды получат по 2,4 млн руб. каждая. По результатам голосования жюри и распределения мест в финале команды дополнительно получат: победитель - 3,6 млн руб., участник, занявший второе место, - 2,4 млн руб., участник, занявший третье место, - 1,2 млн рублей.