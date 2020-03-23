Региональный банк донорской крови требует пополнения запасов

Самарская областная клиническая станция переливания крови обратилась к жителям региона с просьбой сдать кровь. Как говорится в сообщении, сейчас на станции, в том числе и в ее подразделениях в Тольятти и Сызрани, происходит снижение количества доноров, в том числе связанного с карантином по коронавирусу.

При этом потребность лечебных учреждений в крови и ее компонентах не снижается. Ежедневно сложные пациенты, требующие экстренной медицинской помощи, роженицы и новорожденные, онкогематологические больные нуждаются в переливании донорской крови. Во многом их здоровье и жизнь зависят от бесперебойного обеспечения лечебных учреждений компонентами донорской крови. На сегодняшний день критического снижения запасов крови нет, но банк донорской крови требует пополнения запасов.

Для информации: в донорстве крови нет никого риска, донорство не снижает иммунитет. Сейчас на станциях переливания крови усилен санитарно-эпидемиологический режим:

— проводится дополнительная дезинфекционная обработка коридоров, кабинетов, мест общего пользования, рабочих мест и поверхностей;

— весь персонал ведет работу в медицинских масках;

— при входе в учреждение для доноров установлен дозатор с антисептиком;

— проводится дополнительное обеззараживание воздуха с помощью облучателей-рецикуляторов.

Если у вас отсутствуют признаки ОРВИ и вы не находитесь на карантине, то мы просим вас обратиться на станцию переливания и сдать кровь, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся пациентам. Также напомним, что теперь каждую последнюю субботу месяца ведется прием доноров по предварительной записи.

Всю информацию о времени приема доноров на станциях в Самаре, Тольятти и Сызрани можно уточнить на официальном сайте службы крови Самарской области www.donorsamara.ru.

Организации, предприятия и компании, на которых не введен карантин, могут поддержать запланированные дни донора. Для организации дня доноранужно позвонить по тел.: г. Самара 8(846) 374-05-85, г. Тольятти 8(8482) 37-46-10.