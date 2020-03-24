Самарский метрополитен получил новый поезд

Подмосковный завод "Метровагонмаш", входящий в состав АО "Трансмашхолдинг", передал метрополитену Самары новый четырехвагонный поезд метро, сообщает пресс-служба холдинга.

Контракт на изготовление и поставку двух головных и двух промежуточных вагонов метро был подписан в октябре 2019 года.

Поезд соответствует всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок. В головных вагонах используется просторная (увеличена на 30% по сравнению с предыдущими модификациями) аэродинамичная кабина машиниста с аварийным трапом в лобовой части и современным пультом управления. Кресло машиниста с вибропоглощением (пневмоподвешиванием) имеет возможность регулировки по высоте, горизонтали и углу наклона спинки. Кабина оборудована климатической системой, в ней выполнена дополнительная шумоизоляция.

В конструкции используется система принудительной вентиляции, имеющая аварийный режим функционирования. Применена новая облицовка стен, пассажирские сидения выполнены с использованием стеклопластиковых каркасов. В салоне за счет "световой линии" улучшено освещение, в потолочной зоне расположены круглые вентиляторы, установлены удобные горизонтальные и вертикальные поручни, выполненные из нержавеющей стали. Для внутренней отделки кабины и салона применены трудногорючие и огнезащищенные материалы.

В поезде установлено современное электрооборудование и модернизированные тележки с рамой новой конструкции, назначенный срок службы которых составляет 31 год. Дверной проем оборудован предупреждающим бортовым сигналом о закрытии. В раздвижных дверях предусмотрена система автоматического открытия при наличии препятствия между створками ("система противозажатия"). В торцевой части головного вагона предусмотрены места для маломобильных пассажиров. В поезде осуществляется видеонаблюдение, изображение с камер передается на монитор в кабине машиниста.