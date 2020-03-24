Учреждения культуры региона подготовили онлайн-программы

В Самарской области большинство государственных и муниципальных бюджетных учреждений культуры переходят на работу в онлайн-режиме в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Учреждения культуры Самарской области предлагают десятки виртуальных программ: экскурсии, трансляции спектаклей, концертов, творческих встреч, презентаций, открытых репетиций, мастер-классов, проведение конкурсов, лекций, акций, флэш-мобов в соцсетях и т.д.

В юбилейный для Самарского театра юного зрителя год на сайте и в социальных сетях будет вестись рубрика "СамАрт 90", где поклонников театра познакомят с интересными фактами из истории Куйбышевского/Самарского ТЮЗа, фотографиями из архива театра, другими материалами.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького к Дню работника культуры (25 марта) и Дню театра (27 марта) планирует присоединиться к всемирным флешмобам. 27 марта будет выпущен фильм ВКонтакте и Instagram с участием актеров театра о работе в спектакле "Вот так и живем" по рассказам В.Шукшина.

Самарская государственная филармония проведет онлайн-кастинг конкурса "Бессмертные песни о войне", посвященного 75-летию Великой Победы.

Самарский областной художественный музей представит виртуальные проекты "Знакомство с коллекцией", "Написано войной" - видеоролики со стихами о победе, которые прочитают посетители, участники музейных и образовательных программ, сотрудники музея; информационный видео-цикл "Музейная мастерская" - лаборатория техник, используемых на мастер-классах. На базе филиала Государственного Русского музея музей организует цикл информационных программ, направленных на популяризацию коллекций российских музеев. Кроме того, основные экспонаты музея представлены в онлайн-гиде по музеям России с технологией дополненной реальности "Artefact", благодаря которому музейная коллекция доступна в любое время и в любом месте.

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает в виртуальный читальный зал всех желающих. Они могут дистанционно с сайта библиотеки познакомиться с новинками ЛитРеса и другими ценнейшими электронными ресурсами по ссылке: https://libsmr.ru/readinghall (необходима только регистрация в "Личном кабинете").

Серия мастер-классов для молодых прозаиков и подведение итогов ежегодного межрегионального конкурса короткого рассказа "Сестра таланта" среди авторов от 12 до 30 лет также пройдут в формате прямых трансляций.

Самарская областная юношеская библиотека приглашает:

24-27 марта состоится онлайн-неделя молодежной книги: новый взгляд.

24 марта в 14:00 - онлайн-встреча с режиссером творческого объединения "Необычные люди" Марией Макаровой на тему "Театр сегодня", в 18:00 - обзор современной литературы Федором Замыцким и Кристиной Гусаковой.

25 марта в 13:30 - публичная онлайн-лекция "Тенденции и стратегии современной русской прозы" с преподавателем Самарского социально-педагогического университета Ириной Некрасовой, запуск онлайн-игры "Кто ты из современных писателей?" В 18:00 - виниловый онлайн-вечер, посвященный Элтону Джону "Сделан в Англии".

26 марта в 14:00 состоится информационная онлайн-программа "Художник пишет…". В 15:00 самарский художник Галина Кравцова прочитает онлайн-лекцию "От Моне до Бэнкси". В 19:00 в онлайн-формате пройдет книжный сомелье "Любимые графические романы и комиксы" с участием самарского художника Натальи Мерзляковой.

28 марта юношеская библиотека приглашает подписчиков группы принять участие в онлайн-тестировании по цифровой грамотности на сайте цифровойдиктант.рф.

2 апреля в 14:00 - онлайн-обзор "Литература о ВОВ" в рамках Цикла "Трудный путь к Победе", посвященный 75-летию Победы.

10 апреля в 14:00 - цикл онлайн-мероприятий для молодежи "Горизонт событий" к Дню космонавтики.

Самарская областная детская библиотека с 23 марта запускает свой видеоканал YouTube для юных читателей и их родителей, на котором в ежедневном режиме будет размещаться познавательный и полезный контент. В рубриках в режиме видеозаписи или онлайн-трансляции сотрудники библиотеки будут читать вслух книги, делать обзоры книг и интернет-ресурсов, учить сочинять стихи, давать мастер-классы, проводить видеовстречи-интервью (либо онлайн) с писателями, вопросы для которых будут придумывать читатели, психолог будет вести рубрику для родителей по раннему развитию ребенка и прочее.

Кроме того, театрально-концертные учреждения продолжают репетировать спектакли и концертные программы, чтобы после отмены ограничительных мероприятий предложить своим посетителям множество новых творческих проектов.

Графики переноса мероприятий, а также актуальные анонсы размещены на сайтах и в официальных аккаунтах социальных сетей государственных и муниципальных бюджетных учреждений культуры.