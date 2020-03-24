Минтранс ищет планировщика развития транспортной инфраструктуры региона

Министерство транспорта Самарской области выступило заказчиком на выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования в регионе. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.
Согласно условиям конкурса, подрядчику предстоит:
- спрогнозировать параметры функционирования транспортной системы Самарской области (в межрегиональном и межмуниципальном сообщении) и Самаро-Тольяттинской городской агломерации (межрегиональном, межмуниципальном и внутримуниципальном сообщении);
- запланировать развитие инфраструктуры всех видов транспорта в регионе и повысить привлекательность общественного транспорта для пассажиров;
- предусмотреть внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением;
- запланировать ремонт существующих дорог и железнодорожных путей и строительство новых, а также мероприятия по строительству, реконструкции и эксплуатации аэропортов, речных и морских портов, транспортно-пересадочных узлов и иных объектов, обеспечивающих функционирование транспортной системы Самарской области;
- разработать тарифную политику и спрогнозировать доходы и расходы на содержание и развитие системы общественного транспорта Самарско-Тольяттинской агломерации;
- предусмотреть возможные сценарии привлечения государственной поддержки и средств инвесторов в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава общественного транспорта.
Работы должны быть выполнены в течение пяти месяцев с даты заключения контракта. Его начальная (максимальная) цена составляет 120 млн рублей. Деньги выделит областной бюджет.