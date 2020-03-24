Минтранс ищет планировщика развития транспортной инфраструктуры региона

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Министерство транспорта Самарской области выступило заказчиком на выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования в регионе. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.