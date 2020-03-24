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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Минтранс ищет планировщика развития транспортной инфраструктуры региона

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области выступило заказчиком на выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования в регионе. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Согласно условиям конкурса, подрядчику предстоит:

  • спрогнозировать параметры функционирования транспортной системы Самарской области (в межрегиональном и межмуниципальном сообщении) и Самаро-Тольяттинской городской агломерации (межрегиональном, межмуниципальном и внутримуниципальном сообщении);
  • запланировать развитие инфраструктуры всех видов транспорта в регионе и повысить привлекательность общественного транспорта для пассажиров;
  • предусмотреть внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением;
  • запланировать ремонт существующих дорог и железнодорожных путей и строительство новых, а также мероприятия по строительству, реконструкции и эксплуатации аэропортов, речных и морских портов, транспортно-пересадочных узлов и иных объектов, обеспечивающих функционирование транспортной системы Самарской области;
  • разработать тарифную политику и спрогнозировать доходы и расходы на содержание и развитие системы общественного транспорта Самарско-Тольяттинской агломерации;
  • предусмотреть возможные сценарии привлечения государственной поддержки и средств инвесторов в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава общественного транспорта.

Работы должны быть выполнены в течение пяти месяцев с даты заключения контракта. Его начальная (максимальная) цена составляет 120 млн рублей. Деньги выделит областной бюджет.

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