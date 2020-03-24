Самарская область готовится к летней оздоровительной кампании

В понедельник, 23 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона. Участники заседания обсудили подготовку и организацию летней оздоровительной кампании в регионе.

По данным министерства социально-демографической и семейной политики, в этом году на отдых в детские лагеря Самарской области, а также Краснодарского Края и Республики Крым, планируется направить 39758 ребят, в числе которых почти 14 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"Сейчас мы проводим конкурсные процедуры для всех организаций отдыха и оздоровления региона. Ежегодно по государственным контрактам на предоставление соответствующих услуг за счет средств областного бюджета работают порядка 30 объектов детского отдыха", — отметил и. о. руководителя министерства социально-демографической и семейной политики области Олег Рубежанский.

Все данные об имеющихся путевках, которые могут бронировать родители, публикуются на региональном портале государственных и муниципальных услуг suprema63.ru. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, "билет на отдых" можно получить при обращении в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров — будет проведено обучение вожатых. Кроме того, 24 летних лагеря перед открытием проведут модернизацию необходимой инфраструктуры. Этот вопрос находится на особом контроле не только профильного министерства, но и надзорных ведомств области. Только после их положительного заключения будет принято решение о том, что учреждение отдыха готово к приему детей.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян также доложил, что в лагерях с дневным пребыванием детей, а также в профильных сменах оздоровительно-образовательных организаций отдохнут 54883 ребенка.

"Инженерные каникулы" пройдут в технопарках "Кванториум", а региональный центр выявления и поддержки талантливых и одаренных детей "Вега" организует 4 профильные смены для учеников 8-10-х классов по спорту, изобразительному искусству и астрономии. Еще порядка 220 тыс. ребят примут участие в спортивных мероприятиях, военно-патриотических сборах, культурных мероприятиях и экскурсиях.

Кроме того, более 10,5 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет будут трудоустроены предстоящим летом — как за счет средств областного бюджета, так и самих работодателей. Губернатор отметил, что количество занятых подростков необходимо увеличить и поручил руководителям минтруда и минпрома области поработать с руководителями предприятий.

"Нам нужно усилия в этом направлении объединять, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Хотелось бы, чтобы цифры год от года росли, потенциал есть. Это профориентация, это получение навыков и компетенций, которые пригодятся каждому молодому человеку".