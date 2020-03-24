Самарская областная детская библиотека запускает видеоканал "Ёж-ТВ" на YouTube. Основной канал распространения — группа библиотеки ВКонтакте.

На библиотечном канале ежедневно будут размещать познавательный и полезный контент в форме различных рубрик.

Основные рубрики канала: "Читаем вместе" (чтение вслух книг, заданных ребятам на каникулы и самых интересных книг для дошкольников с показом иллюстраций и творческими заданиями), "Сами с усами" (творческие мастер-классы после прочтения книг), "С дальней полки" (показ архивных видео библиотеки — прошедших праздников, театральных постановок, встреч с писателями), "Читательский Лайфхак" (рассказы о полезных и интересных ресурсах в помощь изучения школьной программы), "Киноповесть" (просмотры фильмов, спектаклей, поставленных по книгам — рекомендованные подборки от сотрудников).

Первая рубрика "Читаем вместе" запущена 23 марта в группе библиотеки ВКонтакте.