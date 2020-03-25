В ГУ МВД по Самарской области меняют двух заместителей начальника

Заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области — начальником полиции с 18 марта назначен Андрей Токарев. Соответствующая информация размещена на сайте главка.

До перевода в Самару 47-летний Токарев два года занимал аналогичную должность в УМВД России по Орловской области.

Предшественник Токарева в самарском Главке Александр Прядко недавно возглавил УМВД Архангельской области.

Должность начальника полиции в региональных управлениях появилась после реформы МВД. Она соответствует прежней должности начальника криминальной милиции.

По данным источников Волга Ньюс, тем же указом президента от 1 марта Андрей Коновалов, с 2013 г. занимавший второе кресло заместителя начальника ГУ МВД, назначен главой УМВД по Новгородской области. Освободившееся с его переводом место пока остается вакантным.