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В ГУ МВД по Самарской области меняют двух заместителей начальника

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области — начальником полиции с 18 марта назначен Андрей Токарев. Соответствующая информация размещена на сайте главка.

До перевода в Самару 47-летний Токарев два года занимал аналогичную должность в УМВД России по Орловской области.

Предшественник Токарева в самарском Главке Александр Прядко недавно возглавил УМВД Архангельской области.

Должность начальника полиции в региональных управлениях появилась после реформы МВД. Она соответствует прежней должности начальника криминальной милиции.

По данным источников Волга Ньюс, тем же указом президента от 1 марта Андрей Коновалов, с 2013 г. занимавший второе кресло заместителя начальника ГУ МВД, назначен главой УМВД по Новгородской области. Освободившееся с его переводом место пока остается вакантным.

 

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