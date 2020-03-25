Жители региона проголосуют за распределение средств президентского гранта в 1,5 млрд рублей

Во вторник, 24 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Общественной палаты Самарской области, где его участники обсудили предложения жителей по распределению средств федерального гранта в 1,5 млрд рублей.

Напомним, в конце 2019 года по поручению президента страны Владимира Путина Правительство РФ провело оценку работы управленческих команд всех 85 субъектов России за последние полтора года. Деятельность оценивалась по 8 критериям, связанным с выполнением национальных проектов.

По итогам исследования 63-й регион стал одним из субъектов-лидеров, получивших наивысшую оценку, и абсолютным лидером регионального развития в ПФО. За достижения показателей социально-экономического развития Самарская область получила президентский грант в размере 1,5 млрд рублей.

В соответствии с федеральными правилами, средства гранта могут быть использованы на любые цели. Дмитрий Азаров обратился ко всем жителям и общественным организациям с призывом внести свои предложения, на что потратить полученные деньги. Эти мнения собрала и обобщила Общественная палата Самарской области.

"Когда я обращался к Общественной палате, то был уверен, что именно на этой площадке, которая находится вне политических предпочтений, отстаивает интересы людей, и нужно собирать мнение граждан по распределению этих средств. Мы вместе со всеми жителями региона добились результата и заработали эти деньги, поэтому и решение по их расходованию мы должны принять вместе. В этом моя позиция не менялась с самого первого дня, как нам стало известно о том, что такой президентский грант регион получает", — отметил Дмитрий Азаров.

Председатель региональной Общественной палаты Виктор Сойфер рассказал, что в обсуждении по распределению средств федерального гранта участвовали все крупнейшие общественные организации, трудовые коллективы, политические партии, депутаты, инициативные группы городов и районов, общественных советов и палат муниципалитетов, представители Митрополии РПЦ и Торгово-промышленной палаты региона. Все предложения систематизировали и на их основе составили перечень наиболее нужных для населения.

Многие жители предложили направить деньги на подарки "Наше сокровище" всем новорожденным в Самарской области, на покупку общественного транспорта, машин для неотложной медицинской помощи, спортивной формы и инвентаря для школ, а также на увеличение объемов финансирования программы "Жилье молодой семье".

Среди особо важных инициатив: обеспечение жильем в 2020 году всех оставшихся тружеников тыла и восстановление ЕДВ ветеранам труда, получавшим их до 1 марта 2017 года. Именно возвращение единовременных выплат ветеранам труда член Общественной палаты Галина Гусарова назвала самой главной инициативой.

"Это почти 90 тыс. человек, у которых когда-то отняли эту заслуженную выплату, — пояснила она. — Я много встречаюсь с людьми, и все в один голос говорят о том, как важно вернуть эти выплаты".

Члены Общественной палаты единогласно проголосовали за распределение средств гранта по озвученным 7 направлениям. При этом Дмитрий Азаров отметил: несмотря на то, что все идеи прозвучали от многих представителей общественности, необходимо узнать мнение всех жителей региона по каждому пункту, прежде чем принимать окончательное решение.

В связи с этим глава региона предложил провести голосование, во время которого каждый сможет обозначить свою позицию по этому вопросу. Для удобства жителей его решено провести одновременно со всероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ.

"На мой взгляд это логично. Люди, которые будут приходить на избирательные участки и высказывать свое мнение по поправкам в Конституцию, одновременно смогут высказать свое мнение и по расходованию средств президентского гранта", — отметил Губернатор.



Те направления, которые получат большее количество голосов граждан, будут финансироваться в приоритетном порядке. При этом остальные также не будут забыты: варианты распределения грантовых средств, набравшие наименьшее количество голосов, равно как и не вошедшие в список для голосования, будут учитываться в текущей работе регионального правительства при реализации национальных проектов и муниципальных программ.