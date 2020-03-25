Адвокат о наказании для нарушителей карантина: при нашем менталитете по-другому добиться соблюдения правил невозможно

Самарский адвокат Владимир Рахманов прокомментировал для Волга Ньюс рассматривающийся сейчас законопроект об ужесточении наказания для нарушивших карантин в условиях распространения коронавируса, а также для распространителей фейков о болезни.

"Введение этого закона у меня нисколько не вызывает дискомфорта, потому что при нашем менталитете, к сожалению, никаким другим способом добиться соблюдения правил безопасности невозможно. Больших посадок, конечно, не будет. Ну осудят несколько человек, раструбят об этом на всю страну. Однако есть такие вопиющие случаи, как например, в Ставропольском крае, когда жесткие меры совершенно оправданы. При Сталине такого нарушителя карантина точно бы расстреляли, — говорит Владимир Рахманов. — Как юрист могу только сказать, что доказать заражение именно от какого-то конкретно человека будет крайне затруднительно. Но уверен, что наши правоприменители, имея богатый опыт, с этим успешно справятся".

Напомним, по состоянию на 24 марта в Самарской области подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусом, в стране - 658.