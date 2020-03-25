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Здравоохранение Общество

Самарцам разъяснили, как оформить электронный больничный не выходя из дома

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области, вернувшиеся из-за границы, на время самоизоляции могут оформить листок нетрудоспособности из дома. По решению Правительства РФ оформить электронный больничный удаленно можно с 20 марта по 1 июля 2020 года.

"Получить больничный дистанционно могут все работающие граждане, вернувшиеся из-за границы, и совместно с ними проживающие лица, которые тоже трудятся", — пояснила управляющий Самарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева.

По ее словам заявление можно подать, воспользовавшись сайтами ФСС РФ и регионального отделения. Баннер на главных страницах перенаправит в личный кабинет, где нужно будет подтвердить вход с помощью регистрационных данных на портале Госуслуги.

По новым правилам для оформления больничного нужно заполнить заявление на получение листка нетрудоспособности и приложить документы, если они есть: сканы страниц загранпаспорта с фотографией и с отметками о пересечении границы с РФ, проездные билеты, подтверждающие пребывание на территории иностранного государства. А для совместно проживающих с лицом, прибывшим из страны с зарегистрированными случаями короновируса, необходимо предоставить сканы документов, подтверждающие совместное проживание.

После этого гражданин отправляет документы на сайт, они попадают в Фонд социального страхования. А ФСС отправляет их в одну из трех уполномоченных медицинских организаций. Медицинские организации дооформляют необходимые документы в электронном виде и обратно пересылают на сайт Фонда социального страхования. С момента получения ФСС такого бланка больничному листу присваивается индивидуальный номер, и этот номер в личном кабинете сообщается гражданину.

Порядок оплаты такого больничного следующий: первую выплату сделают не позднее седьмого календарного дня временной нетрудоспособности, вторую — в течение одного календарного дня после закрытия больничного. Источник средств — Фонд социального страхования РФ.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стажа и размера заработной платы застрахованного лица (в данном случае, чтобы получить необходимую информацию, специалисты ФСС самостоятельно свяжутся с работодателем).

Заместитель министра здравоохранения Самарской области — руководитель департамента организации медицинской помощи населению Татьяна Сочинская призвала вернувшихся из-за границы не допускать социальных контактов и оставаться дома.

Карантин для вернувшихся из заграницы — это не пожелание, а обязательное требование. За нарушение предусмотрена административная ответственность. А если путешественник кого-то заразит, возможно даже уголовное наказание.

"Новый временный порядок выдачи листков нетрудоспособности должен помочь снизить риски распространения заболевания. Нужно предотвратить вольное отношение к своему режиму для тех, кто получил больничный и находится на самоизоляции. К нарушителям будут применены меры. У нас организованно межведомственное взаимодействие и с полицией, и с Роспотребнадзором, и с администрациями городов и районов, — отметила Татьяна Сочинская. — В нынешней ситуации лучше не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом. Люди должны быть дисциплинированными и руководствоваться любовью к ближнему своему. Особое внимание мы уделяем гражданам пожилого возраста и тем, кто страдает хроническими заболеванием. Нами установлен режим патронажа и динамического наблюдения".

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