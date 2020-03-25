СГИК начинает транслировать концерт-лекции и мастер-классы

Самарский институт культуры запускает цикл концерт-лекций и мастер-классов ведущих преподавателей института. Трансляции будут вестись из залов и аудиторий вуза.

В онлайн выйдут искусствоведы, музыканты, актеры, режиссеры, хореографы, преподаватели по классическому, народному и эстрадному вокалу. Прямые эфиры стартуют в среду, 25 марта, во всех социальных сетях. Полная программа цикла будет доступна на сайте СГИК и на площадках вуза в соцсетях.

Ближайшие трансляции:

25 марта, 20:00 (среда) — концерт-лекция старшего преподавателя СГИК, пианиста Александра Загадкина, посвященный 250-летию Бетховена (6+). В программе — фортепианные сонаты. Концерт-лекцию ведет доцент СГИК, кандидат искусствоведения, музыковед Анна Лазанчина.

27 марта, 20:00 (пятница) — концерт-лекция "Франц Лист. Пролог к истории Фауста" (6+) доктора искусствоведения, профессора кафедры фортепиано СГИК, пианиста Дмитрия Дятлова.

31 марта, 20:00 (вторник) — концерт-лекция "Классическая оперетта" (6+) доцента кафедры вокального искусства СГИК Ирины Сигал (сопрано) и старшего преподавателя СГИК, заслуженного артиста Самарской области Георгия Цветкова (баритон). Концертмейстер — Ирина Николаева (фортепиано). В программе: произведения И. Кальмана, Ф. Легара, И. Дунаевского и др. Ведущий концерта-лекции — Анна Лазанчина.

2 апреля, 20:00 (четверг) — лекция-беседа "Гекзаметр сценической речи" (12+). Ведет заведующая кафедрой сценической речи и ораторского искусства СГИК, доцент, заслуженная артистка РФ Елена Лазарева и старший преподаватель СГИК, актриса Самарского академического театра драмы им. М. Горького Елена Ивашечкина. Лекция-беседа включает в себя практический показ, обсуждение проблем сценической речи и роли классической школы в современном театре.

3 апреля, 20:00 (пятница) — мастер-класс "Contemporary dance, технический класс" (6+) старшего преподавателя кафедры хореографии СГИК, лауреата международных и всероссийских конкурсов Ивана Брыкина.

7 апреля, 20:00 (вторник) — концерт-лекция "Жанровое разнообразие русской народной песни" (6+) лауреата премии Правительства РФ "Душа России", старшего преподавателя кафедры хорового и сольного народного пения СГИК, автора-исполнителя Михаила Устинова. В программу войдут духовные стихи народно-певческой традиции России.

8 апреля, 20:00 (среда) — лекция-беседа "К 160-летию А. П. Чехова. "Вишневый сад" — анализ последней пьесы мирового автора" (12+) и. о. заведующего кафедрой театральной режиссуры, доцента, режиссера Александра Мальцева и декана театрального факультета, кандидата филологических наук, доцента Натальи Заварницыной.

10 апреля, 20:00 (пятница) — мастер-класс старшего преподавателя кафедры хореографии СГИК Людмилы Маркиной "Работа с пространством как способ композиционного решения в хореографической постановке" (12+).

14 апреля, 20:00 (вторник) — музыкальная лекция "Солирующая флейта" (6+) заведующего кафедрой оркестровых инструментов, профессора, заслуженного артиста РФ Виктора Дрожникова.

16 апреля, 20:00 (четверг) — концерт (6+) доцента кафедры музыкального искусства эстрады СГИК, лауреата международных конкурсов и джазовых фестивалей Дмитрия Болдыря. В программу войдут джазовые композиции разных эпох в современной авторской обработке (контрабас — Николай Замоздра, ударные — Иван Антипов).

17 апреля, 20:00 (пятница) — лекция "Колористика в современном социальном контексте" (12+) доцента кафедры декоративно-прикладного творчества Алексея Давыдова, члена творческого союза художников, члена международной организации "Палитра мира".

20 апреля, 20:00 (понедельник) — лекция-беседа "История и стилистика блюза" (12+) доцента кафедры музыкального искусства эстрады СГИК, кандидата педагогических наук, музыковеда Марины Докучаевой. В проекте принимают участие: профессор кафедры музыкального искусства эстрады СГИК Павел Плаксин; заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады СГИК, кандидат педагогических наук Ксения Плаксина.

22 апреля, 20:00 (среда) — мастер-класс по эстрадному вокалу (12+) доцента кафедры музыкального искусства эстрады СГИК, заслуженного работника культуры РФ Владимира Дрындина.

24 апреля, 20:00 (пятница) — концерт доцента кафедры народных инструментов СГИК Дмитрия Бойко (балалайка) и лауреата международных конкурсов Анастасии Свиридовой (домра) (6+). В программу войдут произведения зарубежных композиторов, обработки народных мелодий и оригинальная музыка. Концертмейстер — Юлия Денисова (фортепиано).

27 апреля (понедельник) — концерт-лекция "Стилистические особенности и возможность импровизации в вокальной эстрадно-джазовой музыке" (12+). В программе примут участие: Павел Плаксин (фортепиано), Ксения Плаксина (вокал); старший преподаватель кафедры музыкального искусства эстрады Алексей Раскопов (саксофон).

29 апреля, 20:00 (среда) — мастер-класс по разбору диалогов из пьесы педагогом с артистами (12+). Участники мастер-класса: заведующая кафедрой актерского искусства СГИК, художественный руководитель СМДТ "Мастерская" Ирина Сидоренко; доцент кафедры актерского искусства СГИК Вадим Горбунов, старший преподаватель кафедры актерского искусства СГИК, актер Сергей Михалкин; преподаватель кафедры актерского искусства СГИК, актриса Анисия Смирнова.