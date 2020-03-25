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Пожары Происшествия

В здании СамГУПС тушили загоревшийся кабинет

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 25 марта в Самаре сотрудники экстренных служб тушили пожар в здании СамГУПС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о задымлении в здании университета на ул. 1-й безымянный переулок, 16 поступило пожарным в 19:19.

Сотрудник экстренных служб выехали на место происшествия по повышенному рангу вызова — Пожар № 2. Как выяснилось, огонь был в кабинете на втором этаже.

В 19:38 пожар на 5 кв. м. ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Эвакуацию не проводили.

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