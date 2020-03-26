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Здравоохранение Общество

В Самаре уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 25%

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В сравнении с предыдущей неделей отмечается увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения Самарской области на 12,35%, среди населения Самары на 25,4%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

С 16 по 22 марта зарегистрировано 15448 случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения составил 48,0, в том числе среди населения Самары – 6734 случаев, показатель на 10 тысяч населения – 56,9. 

При появлении симптомов гриппа следует немедленно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Это позволит предотвратить возможность заражения гриппом других людей и снизить риск развития тяжелых осложнений.

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