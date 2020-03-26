Скончался один пострадавший в аварии с шестью машинами в Кинельском районе

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В четверг, 26 марта, стало известно, что в реанимационном отделении больницы скончался 28-летний пассажир автомобиля УАЗ 390995, попавшего накануне в массовое ДТП в Кинельском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.