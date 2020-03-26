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ДТП Происшествия

Скончался один пострадавший в аварии с шестью машинами в Кинельском районе

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 марта, стало известно, что в реанимационном отделении больницы скончался 28-летний пассажир автомобиля УАЗ 390995, попавшего накануне в массовое ДТП в Кинельском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что в аварии участвовало шесть автомобилей. Предварительно, участником аварии является 40-летний водитель грузовика MAN, который не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля и столкнулся с ним. В аварии пострадали 48-летний водитель УАЗа и его пассажир.

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