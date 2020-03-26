В Самаре ночью вспыхнул Toyota Land Cruiser Prado

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В четверг, 26 марта, в 3:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре у дома № 8 по ул. Солнечной в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.