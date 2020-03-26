В Кинеле полицейские нашли "резиновый" частный дом

В Кинеле в отношении 42-летней женщины возбудили уголовное дело из-за фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснили участковые, она поставила на миграционный учет 35 иностранцев в частном доме на ул. Энгельса, но не собиралась предоставлять им помещение для проживания.

Женщина признала вину и пояснила, что получила за это около 262 тыс. рублей. При этом в октябре 2018 г. ее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.