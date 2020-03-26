16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутата гордумы Чапаевска, подозреваемую в "заказе" мужа, оставили под стражей Уголовное дело главы самарской почты Артура Игрушкина должны направить в суд Сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взятки Москвич поссорился с девушкой в Тольятти и пытался уехать домой на угнанном автомобиле Осужден южанин, задержанный под Чапаевском при перевозке почти 35 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Преступления Происшествия

В Кинеле полицейские нашли "резиновый" частный дом

КИНЕЛЬ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кинеле в отношении 42-летней женщины возбудили уголовное дело из-за фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснили участковые, она поставила на миграционный учет 35 иностранцев в частном доме на ул. Энгельса, но не собиралась предоставлять им помещение для проживания.

Женщина признала вину и пояснила, что получила за это около 262 тыс. рублей. При этом в октябре 2018 г. ее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5