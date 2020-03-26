16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутата гордумы Чапаевска, подозреваемую в "заказе" мужа, оставили под стражей Титулованная самарская дзюдоистка выбросилась из окна В Самаре ночью вспыхнул Toyota Land Cruiser Prado Скончался один пострадавший в аварии с шестью машинами в Кинельском районе Во встречном ДТП в Волжском районе пострадали три человека

Происшествия

В Камышлинском районе, вероятно, нетрезвый водитель вез шестилетнего ребенка

КАМЫШЛА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Камышлинском районе полицейские задержали мужчину, который сел за руль, предположительно, пьяным и вез ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 24 марта на 1179 км трассы М-5 сотрудники ГИБДД заметили ВАЗ-21113, автомобиль вилял по дороге. За рулем был 33-летний мужчина, у которого были несвязная речь, шаткая походка и сильный запах спиртного. Автомобилист признался, что употреблял алкоголь.

При этом на переднем пассажирском сиденье находился шестилетний ребенок. Специального детского удерживающего устройства в машине не было, а отец малыша и сам пренебрег ремнем безопасности.

Водитель отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него возбудили административное дело, машину поместили на спецстоянку. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности"), по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ ("Нарушение требований к перевозке детей"), а также правоохранители собрали материал для ПДН по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5