При бизнес-омбудсмене создадут ситуационный центр в помощь предпринимателям

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Евгений Борисов в беседе с Волга Ньюс рассказал, что после вчерашнего обращения президента РФ Владимира Путина и его заявления о введении в стране недельных каникул к нему уже обращались бизнесмены, в частности, работающие в сфере строительства с вопросами о том, как реализовать все указанные меры.

"Я тоже пытаюсь сориентироваться в сложившейся ситуации. Очень жду разъяснений. Ведь сейчас бизнесу просто не ясно, кто будет выпускать продукцию, откуда будет идти доход. Как мне кажется, здесь требуется позиция Роспотребнадзора, потому что именно он, наверное, будет следить за выполнением рекомендаций. Не ясно также, какие санкции будут введены за нарушение в виде выхода на работу. Ведь понятно, что есть предприятия, у которых цикл работы непрерывен, и как они будут продолжать деятельность, тоже не ясно. Нет понимания и по тем отраслям, которые выпускают продукцию для жизнеобеспечения граждан. Есть опять же компании, у которых имеются обязательства по контрактам, по госконтрактам, перед поставщиками", — рассуждает Евгений Борисов и добавляет, что, безусловно, те компании, которые имеют такую возможность, уже перевели сотрудников на удаленную работу. В их числе, по его словам, конечно, компании IT-отрасли, юридические фирмы.

ТПП сможет выдавать бизнесу заключения о форс-мажоре Торгово-промышленная палата Самарской области получила право засвидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) и выдать соответствующее заключение. Об этом рассказал Волга Ньюс председатель палаты Валерий Фомичев.

По мнению Евгения Борисова, едва ли будет разработан всеобъемлющий документ, который разъяснит ситуацию по каждой отрасли. Поэтому он предполагает, что исчерпывающие меры будут предпринимать уже сами работодатели.

Также он заметил, что, безусловно, форс-мажорные обстоятельства мало кому пойдут на пользу, но есть отрасли, которые страдают в первую очередь — это туризм и сфера услуг.

Однако, Евгений Борисов убежден, что помимо отраслевых мер нужно еще и разбираться в конкретных ситуациях, с которыми сталкивается сейчас бизнес. Именно для этого, по его словам, создается ситуационный центр при аппарате уполномоченного. В него смогут обращаться бизнесмены.

"Нюансов очень много. Универсальный рецепт для всех придумать нельзя. Но надо смотреть, что по отраслям можно предложить региональной власти. Этим сейчас занимается правительство Самарской области, и я в этой работе принимаю непосредственное участие", — подытожил Евгений Борисов.

Напомним, о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае стало известно в конце декабря 2019 года. Всего в мире по состоянию на утро 26 марта было зарегистрировано более 470 тыс. случаев заражения коронавирусом (2019-nCov). Прирост за сутки составил 11,5%. В России за последние сутки 182 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции, всего в стране зарегистрировано 840 случаев в 56 регионах.

В Самарской области 12 случаев заражения коронавирусом.