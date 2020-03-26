ТПП сможет выдавать бизнесу заключения о форс-мажоре

Торгово-промышленная палата Самарской области получила право засвидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) и выдать соответствующее заключение. Об этом рассказал Волга Ньюс председатель палаты Валерий Фомичев.

Подобные заключения могут выдаваться в случае, если сторона контракта не смогла исполнить его условия надлежащим образом в силу форс-мажорных обстоятельств — например, пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как объяснил Валерий Фомичев, такие заключения помогут бизнесменам защититься от штрафных санкций. Но решение о выдаче соответствующего свидетельства будет приниматься индивидуально в каждом конкретном случае.

О перспективах экономики региона с учетом введенных президентом Владимиром Путиным для всей страны "каникул" на следующую неделю Валерий Фомичев заметил, что отреагирует она так же, как и во всем мире.

Самарские рестораторы: это сильнейший кризис из тех, с которыми мы сталкивались Самарские рестораторы рассказали Волга Ньюс, какие меры принимают в своих заведениях в связи с пандемией коронавируса, планируют ли уйти на карантин и каковы перспективы рынка общепита после кризиса.

"С учетом того, что у нас промышленный регион, ситуация с коронавирусом, конечно, серьезно отразится. Но правительство делает все возможное, особенно, для малого и среднего бизнеса. Торгово-промышленная палата области, "Опора России" вышли с предложениями по поддержке бизнеса, и сейчас они рассматриваются и прорабатываются. Решение по ним мы ожидаем в конце недели", — заметил он, не став углубляться в подробности самих предложений до принятия окончательных решений по их реализации.

В завершение он отметил, что, безусловно, сейчас максимально страдает сфера услуг и туризма, и предоставление льгот тем, кто работает в этих сферах также прорабатывается.