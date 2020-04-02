Не так страшна коррекция, как ее малюют

Движение вверх, как и движение вниз, - нормальные явления для фондового рынка. Коррекции происходят постоянно и служат признаком здоровья рынка. Благодаря нашему многолетнему опыту нам хорошо известно, что периодическая волатильность - не что иное, как естественные циклы для фондовых площадок всего мира. В своей истории рынок переживал подобную турбулентность уже 25 раз.

Особенность текущей ситуации - в том, что реакция фондовых бирж на новости стала быстрее и масштабнее, чем в предыдущие десятилетия. Совокупность событий, произошедших за эти дни (страхи перед коронавирусом, недоговоренность членов ОПЕК, падение цен на нефтяные фьючерсы и объявление президента США Дональда Трампа об ограничении перелетов из Европы) привела к резкой распродаже акций.

Качественные бумаги всегда в цене

Снижение цен стимулировало менеджмент корпораций к активной скупке своих акций. Это коснулось огромного количества американских компаний, чье руководство активно наращивает покупки. Поэтому сейчас мы наблюдаем высокий дневной рост цен.

Инвестиции не окупаются за год. Выигрывает тот, кто пытается смотреть чуть глубже и знает, что компании оцениваются по своему денежному потоку за 5-10 лет, чтобы понять, сколько эти акции должны стоить, какова их справедливая стоимость. Качественные бизнесы, которые имеют стабильный баланс, постоянный рост доходов, хорошую прибыль, всегда стоят очень дорого.

Уоррен Баффет наращивает позиции в Delta Airlines, несмотря на введение тревел-бана и эпидемию. Карл Айкан увеличил свою долю в нефтяном гиганте Occidental Petroleum в четыре раза, несмотря на падение цен на нефть.

Снижение доходов в одном-двух кварталах для стабильных сильных компаний, существующих на рынке десятилетиями, никак не может обесценить ее в два раза. А сегодняшняя ситуация создала уникальную возможность покупки классных компаний по привлекательным ценам.

В фокусе - фундаментальные факторы

Весь прошлый год рынок рос по очень ровной "ниточке".

Но когда рынок снижается, люди начинают терять на маржин-коллах. Все, кто покупал акции в кредит, столкнулись с дефицитом обеспечения и вынуждены были продавать государственные ценные бумаги и другие активы.

Рынок большую часть времени находится в состоянии роста.

Долгосрочные инвесторы меньше подвержены стрессу, так как смотрят на свои портфели не слишком часто, подобно тому как люди, не сидящие на диете, не взвешиваются каждый час. Долгосрочные инвесторы уверены в доходности своих инвестиций, так как основываются на фундаментальных показателях компаний. У огромного количества эмитентов акции подешевели на 30%, но их бизнес никак не зависит от коронавируса, снижения цен на нефтяные фьючерсы или результатов предвыборных дебатов.

Все к лучшему

На данный момент статистика по коронавирусу обнадеживает. Цены на сырую нефть остаются стабильными, поднявшись на 4,7%, после того как США решили увеличить закупки для национальных резервов.

Кредитного кризиса на рынке не наблюдается. ФРС вышла с беспрецедентной инициативой, пообещав рынку $1,5 трлн в кратчайшие сроки в виде дополнительной ликвидности. Центральный банк также объявил о выкупе казначейских облигаций на сумму $60 млрд, чтобы обеспечить надлежащее функционирование рынка. В рамках масштабной программы монетарного стимулирования ФРС сократила базовые процентные ставки на 75 базисных пунктов, до диапазона от 0% до 0,25%.

Высокая волатильность на рынке временна, а нерациональное поведение в такие периоды сопряжено с большими потерями.

Нет единого правильного прогнозирования "медвежьего" или "бычьего" рынка даже в современном информационном веке, поэтому не стоит эмоционально реагировать на его движения. Со временем будут отменены все тревел-баны, большое количество дел, которые были намечены, все-таки будут сделаны, у нас останется нереализованный отложенный спрос, который будет восполнен. Жизнь и рынок вернутся к нормальной ситуации.

Бенефициары текущей коррекции

Безусловно, первыми вырастут акции компаний, продажи которых не зависят от факторов, оказывающих сейчас давление на рынок в целом.

Платежные системы Visa, Mastercard, PayPal уже увеличивают доход благодаря развитию электронной коммерции. Mastercard ожидает роста доходов в этом квартале на 9-10%.

Amazon.com, Campbell Soup Co. и Netflix выдержат воздействие коронавируса лучше, чем другие, и даже повысят прибыли.

Гигант розничной электронной торговли Amazon получил за последние месяцы беспрецедентное количество заказов. В предыдущем отчете прогноз роста чистых продаж предполагал диапазон от 16% до 22%. Пересмотренные ожидания могут оказаться значительно выше.

Спрос на продукты длительного срока хранения привел к тому, что в марте компания Campbellʼs увеличила производственные мощности и повысила скорректированный прогноз прибыли на акцию до $2,6 с декабрьского уровня $2,5.

Число платных подписчиков Netflix достигло 167 млн, прогноз предполагает рост этого показателя почти на 17% в текущем квартале. Хотя аналогичные сервисы Disney+ и Apple TV+, запущенные в четвертом квартале, могут повлиять на динамику числа подписчиков Netflix, компания существенно опережает конкурентов.

Сбалансированный портфель дороже денег

Акции успешных компаний, чей бизнес вы понимаете, чью ценность осознаете, рынок сейчас предлагает купить значительно дешевле. Не сомневайтесь - покупайте! Более низкие цены на акции - привилегия периодов рыночных распродаж. Продажа акций перспективных компаний по низкой цене при драматическом движении рынка не только принесет потери, но и оставит вас с наличными.

Денег в мире очень много и становится все больше. И эти деньги неизбежно приходят на финансовый рынок. Вне рынка деньги по большому счету не вкладываются. Нужно просто дать им возможность продолжать эффективно работать.

Обеспечение диверсификации портфеля поможет вам выдержать рыночный шторм. У нас всегда имеются инструменты с фиксированной доходностью. У нас есть облигации, которые мы всегда рады предложить клиентам. Есть сберегательные счета, где начисляются проценты на остаток. У нас надежные инструменты, чья эффективность подтверждена временем. В любом случае во Фридом Финанс всегда есть выбор.

Поэтому давайте искать позитив и смотреть в будущее с оптимизмом.

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Ульяновская 45

Тел. +7 (846) 229-50-93

Email: samara@ffin.ru