В регионе 11 пациентов с коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно, один - средней тяжести

В четверг, 26 марта, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова рассказала о количестве проводимых тест-исследований и о случаях отказа от госпитализации прибывших из-за рубежа.

ГУВД отчиталось о начале совместных с Роспотребнадзором проверок людей, кому выдано предписание соблюдать режим самоизоляции.

Представители минздрава Самарской области сообщили о готовности работы больниц в условиях повышенной нагрузки и о состоянии пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

11 человек чувствуют себя удовлетворительно, один -в состоянии средней тяжести. Вчера впервые в Самарской области выписали пациентов, у которых COVID-19 не подтвердился, таких было 17 человек.