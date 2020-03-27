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Общество

В Самарской области вырос уровень преступности

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедший год в Самарской области уровень преступности вырос на 2,8%. Об этом говорится в отчете о деятельности областного полицейского Главка на сайте губдумы.

В 2019 г. в Самарской области зарегистрировано 42640 преступлений, среди которых 54,6% — имущественные преступления. Доля тяжких и особо тяжких преступлений составила 23,5%. Из 21536 нарушений закона, которые расследовались в прошлом году, нераскрытыми остались 17352 преступления.

На учет в губернии встали 258379 иностранных граждан и лиц без гражданства. Наибольшее количество приезжих по-прежнему прибывает из стран СНГ: 31% из Узбекистана, 21% из Таджикистана, 14% из Казахстана, по 5% из Киргизии и Азербайджана, 4% из Армении, 2% из Украины и 1% из Республики Беларусь. Почти в половине случаев (47%) целью въезда является работа.

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