В Самарской области вырос уровень преступности

За прошедший год в Самарской области уровень преступности вырос на 2,8%. Об этом говорится в отчете о деятельности областного полицейского Главка на сайте губдумы.

В 2019 г. в Самарской области зарегистрировано 42640 преступлений, среди которых 54,6% — имущественные преступления. Доля тяжких и особо тяжких преступлений составила 23,5%. Из 21536 нарушений закона, которые расследовались в прошлом году, нераскрытыми остались 17352 преступления.

На учет в губернии встали 258379 иностранных граждан и лиц без гражданства. Наибольшее количество приезжих по-прежнему прибывает из стран СНГ: 31% из Узбекистана, 21% из Таджикистана, 14% из Казахстана, по 5% из Киргизии и Азербайджана, 4% из Армении, 2% из Украины и 1% из Республики Беларусь. Почти в половине случаев (47%) целью въезда является работа.