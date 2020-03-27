Оперштаб: по состоянию на 26 марта у ребенка в Самаре коронавирус не подтвержден

Житель Самары опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что у его дочери подтвердился диагноз — коронавирус.

"20 марта 2020 мы с дочерью поступили в инфекционную больницу города Самары на ул. Шверника с подозрением на грипп ОРВИ с температурой под 40 и судорогами", — пишет он, а дальше сообщает, что 25 марта у дочери тест якобы дважды — "в Самаре и Новосибирске" — "подтвердил коронавирус".

В продолжение мужчина сообщает, что семья не выезжала за границу, ни с кем не контактировала из приезжих и соблюдала правила чистоты. От общения с Волга Ньюс он отказался.

В оперштабе при этом сообщили, что, по данным на 26 марта, лабораторно диагноз у девочки не был подтвержден. "Он был отправлен в Москву, а не в Новосибирск. Вероятно, первый тест дал положительный результат", — уточнили в оперштабе, пояснив, что все сомнительные анализы направляют на подтверждение.